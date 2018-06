Von Hartmut Scherzer

Der größte Fehler des argentinischen Trainers Jorge Sampaoli - oder Lionel Messis - war, David Abraham nicht für die WM zu nominieren. Der Abwehrchef der Frankfurter Eintracht hätte die extrem wacklige Verteidigung der gedemütigten "Albiceleste" ganz gewiss stabilisiert. So aber steht der Finalist von 2014, man glaubt es kaum, mit einem kümmerlichen Punkt und 1:4 Toren an letzter Stelle der Gruppe D. Messi ohne Co muss heute Abend in Sankt Petersburg Nigeria besiegen, um zu "überleben". So weit diese Fakten.

Sampaoli, der mit seinen stämmigen, voll tätowierten Armen und dem glattrasierten Schädel aussieht wie ein Mitglied der "Hells Angels Mc Buenos Aires", ist längst entmachtet, "tigerte" zuletzt bei der 0:3-Klatsche gegen Kroatien nur noch in der Coaching-Zone auf und ab. Sein Sarkasmus wird in argentinischen Medien zitiert: "Ich habe die gleichen Kompetenzen wie vorher, außer dass Messi die Aufstellung macht und Mascherano (Anmerkung: der Assistent) die Anweisungen gibt." So viel zu Abraham und Argentinien. Ante Rebic lässt grüßen,

Alle sechs für Russia 2018 berufenen Eintracht-Nationalspieler sind nach den ersten beiden Spielrunden in ihren Mannschaften - mit einer Ausnahme - unbesiegt. Rebic ist der "Shooting Star", seit er mit seinem spektakulären Tor zum 1:0 das Desaster Argentiniens eröffnete und nach dem 3:0 darauf verzichtete, mit dem "schlechten Verlierer Messi" noch das Trikot zu tauschen.

Der robuste Rebic personifiziert die von Nico Kovac in Frankfurt eingetrichterte Power-Mentalität. Es liegt auf der Hand, dass der neue Bayern-Trainer alles daran setzen wird, seinen Landsmann und Zögling nach München zu holen. Das wird teuer. Rebic hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021. Kein Problem fürs Bayern-Kapital.

Carlos Salcedo siegte in Kovac-Form zweimal mit Mexiko, sogar gegen Weltmeister Deutschland. Als Leader und Kapitän führte Makoto Hasebe Japan am Sonntag nach zweimaligem Rückstand zum 2:2 gegen Senegal. Marco Fabian hat bei Mexiko bislang nur einen Bankplatz. Wie auch Gelson Fernandes, der aber nach Shakiris Last-Minute-Siegtreffer gegen Serbien (Luka Jovic auf der Bank) mittendrin im Schweizer Jubelknäuel steckte.

Das Berliner Pokalfinale, Eintracht gegen Bayern 3:1, wurde bislang in Russland bestätigt: Die Nationalspieler der Eintracht sind besser drauf als die Stars der Bayern, inklusive Robert Lewandowski. Ganz schwach. Ausgeschieden nach dem 0:3 Polens gegen Kolumbien mit dem einzigen überragenden Bayern: James.