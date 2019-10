Leimen. (pol/mün) Ein 57 Jahre alter Autofahrer hatte sich am Mittwochabend in Leimen nicht im Griff und wurde laut Polizei gegenüber zwei 20-Jährigen handgreiflich. Das könnte etwas mit seinem Alkoholspiegel zu tun gehabt haben.

Die beiden 20-Jährigen parkten kurz nach 19 Uhr in der Kaiserstraße parallel zur Fahrbahn, um ihre Einkäufe auszuladen. Der ältere Mann hielt mit seinem Auto an und kritisierte das als Falschparken. Es kam zu einem Streitgespräch, so die Polizei, das aber unterbrochen wurde. Der 57-Jährige musste sein Auto wegfahren, um die Fahrbahn freizumachen.

Doch kurze Zeit später kam er wieder zurück, ergriff das Ohr des 20-Jährigen und drehte ihm dieses um. Die 20-jährige Begleiterin wollte daraufhin mit ihrem Smartphone die Polizei verständigen. Doch der 57-Jährige soll nach ihrem Telefon gegriffen haben, um diesen Anruf zu verhindern. Dabei habe er mehrere Finger der jungen Frau umgebogen und sie dabei verletzt.

Erst als der 20-Jährige den älteren Mann zum Schutz seiner Begleiterin weggestoßen habe, sei der 57-Jährige schimpfend weggelaufen.

Die beiden jungen Leute alarmierten die Polizei und eine Streife beobachtete, wie der 57-Jährige in sein Auto stieg und in eine Tiefgarage fuhr.

Dort wurde er kontrolliert und mit den Geschehnissen konfrontiert. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Mann nicht nüchtern sein muss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Blutalkoholwert von 2,84 Promille.

Dem 57-Jährigen wurden im Polizeirevier Wiesloch Blutproben entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Jetzt wird gegen ihn wegen Beleidigung, Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.