(csw). Wer auf Fleisch verzichten will – egal ob zwischendurch oder generell – kann mit Hilfe von Bratlingen eine leckere Alternative in seinen Speiseplan aufnehmen. In den Teig kommen beispielsweise kernige Haferflocken, Reis, Hirse, Grünkern, Bulgur oder Couscous. Auch Pseudogetreide wie Quinoa oder Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Kidneybohnen sind gut geeignet. Wer mehr Biss möchte, gibt gehackte Nüsse, Sonnenblumen- oder Kürbiskerne hinzu, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung. Gut dazu kombinieren lassen sich Gemüse wie Karotte, Pastinake, Brokkoli, Blumenkohl, Rote Bete, Zucchini, Kohlrabi, Mais, Erbsen und Paprika (s. Rezept). Gewürzt wird je nach Geschmack mit Knoblauch, Paprika, Thymian, Oregano, Muskat, Curry, Salz und Pfeffer.

Einfache Gemüsebratlinge

Zutaten für 4 bis 6 Portionen:

1 Dose Kichererbsen (265 g)

1 Dose Mais (140 g)

1 Paprika

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

50 g Reismehl

1 TL Kreuzkümmel (gemahlen)

½ TL Oregano

½ TL Paprikapulver (edelsüß)

¼ TL Chiliflocken

Saft einer halben Limette

Öl

Salz und Pfeffer

Mais und Kichererbsen in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Zwiebel schälen und grob würfeln, Paprika fein würfeln. Kichererbsen, Zwiebel, Knoblauch, Limettensaft und die Gewürze im Mixer oder mit der Küchenmaschine fein pürieren. Dann das Reismehl dazugeben und noch einmal durchmixen. Die Mischung in eine Schüssel geben und mit Paprika und Mais vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und aus dem Teig Bratlinge formen. Die Bratlinge in etwas Öl langsam goldbraun ausbacken. Dazu passt ein Joghurtdip.