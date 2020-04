Sie schmeckt fein-würzig und deutlich milder als ihre große Schwester: Kurz gedünstet, bereichern Frühlingszwiebeln Aufläufe, Suppen, Eierspeisen und asiatische Gerichte (s. Rezept). Allerdings sollten sie nicht zu lange erhitzt werden, damit das typische Laucharoma nicht verloren geht. Darauf weist das Bundeszentrum für Ernährung hin. Sowohl der weiße als auch der grüne Teil der Frühlingszwiebeln können in der Küche verwendet werden. Die äußeren Blätter werden nur entfernt, falls sie schon etwas angetrocknet und welk sind. Mit kaltem Wasser gründlich waschen und trocken schütteln. Im Vergleich zur Gemüsezwiebel sind die zarten Frühlingszwiebeln leichter verdaulich und auch für empfindliche Menschen gut bekömmlich. Im Gemüsefach halten sie sich eine Woche, wenn sie in ein feuchtes Tuch eingewickelt werden.

Rindfleisch mit Frühlingszwiebeln asiatische Art

Zutaten für 2 bis 3 Portionen:

500 g Rindfleisch

1 Bund Frühlingszwiebeln

2 Zehen Knoblauch

1 Stück Ingwer

1 Chili

100 ml Reiswein oder Sherry

1 EL Speisestärke

Sojasoße

geröstetes Sesamöl

2 EL Öl zum Anbraten

Die Frühlingszwiebeln waschen, Wurzelansatz abschneiden, in Ringe schneiden, dabei Weißes und Grünes in getrennte Schüsselchen geben. Knoblauch schälen und in sehr feine Scheiben schneiden. Ingwer schälen und entweder sehr fein würfeln oder in sehr feine Streifen schneiden. Chili der Länge nach halbieren, gegebenenfalls entkernen und in feine, halbe Ringe schneiden. Das Fleisch in nicht zu dicke Streifen schneiden, mit der Speisestärke bestäuben und gut miteinander vermengen.

Hälfte des Öls in einer Pfanne erhitzen. Fleisch kurz scharf anbraten und herausnehmen. Restliches Öl in die Pfanne geben. Ingwer, Chili und die weißen Teile der Frühlingszwiebeln anbraten. Mit Reiswein oder Sherry ablöschen und einreduzieren lassen. Dann 100 ml Wasser dazugeben. Dann das Fleisch sowie die grünen Anteile der Frühlingszwiebeln in die Pfanne geben. Alles miteinander vermischen. Mit Sojasoße und geröstetem Sesamöl abschmecken. Wer will, kann vor dem Servieren noch ein paar geröstete und gesalzene Erdnüsse oder Cashewkerne darüberstreuen. Dazu passt Reis.