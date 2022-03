Antipasti-Nudelsalat

Zutaten für 6 Portionen:

500 g Rigatoni

2 kleine Zucchini

1 Aubergine

1 rote Paprika

250 g Champignons

2 Knoblauchzehen

Rosmarin

Oregano

1 Bund Petersilie (glatt)

1 Messerspitze Fenchelsamen

100 ml Olivenöl

80 ml Balsamico

Salz und Pfeffer

85 g gemischte Oliven

85 g getrocknete Tomaten in Öl

85 g Artischockenherzen in Öl

Rigatoni nach Packungsanleitung al dente kochen und abkühlen lassen. Zucchini, Aubergine und Paprika waschen und abtrocknen. Jeweils die Stiele wegschneiden, von der Paprika die Kerne entfernen. Champignons säubern. Zucchini längs halbieren, Aubergine längs vierteln. Beides jeweils in dünne Scheiben schneiden. Paprika quer halbieren und in Streifen schneiden. Die Champignons, je nach Größe, halbieren oder vierteln. In einer mit Öl eingepinselten Grillpfanne das Gemüse portionsweise anbraten.

Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Kräuter waschen und trockenschütteln. Petersilie grob hacken. Fenchelsamen in einem Mörser fein mahlen. Für die Marinade Olivenöl mit Balsamico, Knoblauch, den Rosmarin- und Oregano-Zweigen, der gehackten Petersilie und den zerstoßenen Fenchelsamen vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das gegrillte (noch warme) Gemüse darin etwa 2 Stunden ziehen lassen.

Oliven halbieren oder in Scheiben schneiden. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Artischocken abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden.

Das Grillgemüse (samt Marinade, aber ohne Rosmarin- und Oregano-Zweige) mit den Nudeln, Oliven, getrockneten Tomaten und Artischockenherzen vermengen und den Salat 30 Minuten ziehen lassen.