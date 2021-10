Lebenslauf

Felix Pflüger wurde am 4. September 1994 in Buchen geboren. Er besuchte die Wimpina-Grundschule und legte 2013 am BGB das Abitur ab.

Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr im nordfranzösischen Lille studierte Pflüger an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, wo er 2017 seinen Bachelor in Umweltmanagement und 2021 seinen Master of Science in Umweltwissenschaften abschloss. Seit Dezember 2020 arbeitet er halbtags bei der DWA, einem Abwasserwirtschaftsverband, in Mainz. Er wohnt im hessischen Marburg und studiert dort parallel zum Beruf Soziologie.

Von 2014 bis 2020 war er Mitglied des Buchener Gemeinderats. (rüb)