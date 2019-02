Schwangau (dpa) - Nach dem Lawinenabgang im Landkreis Ostallgäu am Samstagnachmittag wird die Suche nach einem vermissten 43-Jährigen wieder aufgenommen. Das teilte die Polizei mit. Am Abend wurde die Suche nach dem Mann aus dem Landkreis Cham wegen Lawinengefahr und einbrechender Dunkelheit abgebrochen. Nach Beurteilung der Situation entschied die Einsatzleitung, die Suche fortzuführen und flog Einsatzkräfte in das Lawinengebiet. Der Suchbereich gilt weiterhin als lawinengefährdet.