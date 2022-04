In Hessen hat sich die Zahl der gehaltenen Rinder in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich verringert. Dagegen leben in den Tierbeständen inzwischen mehr Schafe und Ziegen als noch 2017. Das geht aus der Antwort des Landwirtschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervor. Das Ministerium bezog sich auf Daten der Tierseuchenkasse.