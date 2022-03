Ein Modellprojekt für Wohnungslose soll in Rheinland-Pfalz dazu beitragen, "den Teufelskreis der Obdachlosigkeit" zu durchbrechen. So formulierte es am Donnerstag der FDP-Abgeordnete Steven Wink in der Landtagsdebatte über den Etat des Sozialministeriums. Mit dem Projekt "Housing First" (Zuerst eine Wohnung) werde darauf verzichtet, die Vermittlung einer Wohnung an Suchtkranke oder an Menschen mit einer psychischen Erkrankung an die Erfüllung bestimmter Auflagen zu knüpfen. Es werde "bewusst darauf verzichtet, den Daumen ins Genick zu legen", sagte Wink.