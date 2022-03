Unbekannte Täter haben ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung im südhessischen Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) überfallen, gefesselt und ausgeraubt. Die Kriminellen stiegen am späten Montagabend in die Wohnung im Ortsteil Traisa des 82-Jährigen und seiner 77 Jahre alten Frau ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem die Täter das Ehepaar gefesselt hatten, forderten sie demnach die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Die Täter seien anschließend mit Geldbeträgen in unbekannter Höhe und Schmuck geflüchtet.