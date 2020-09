Lampertheim. (pol/kaf) Mit dem "Enkeltrick" haben Kriminelle eine 86-Jährige aus Lampertheim um ihre Ersparnisse gebracht. Die Tat ereignete sich bereits am Montag vor einer Woche, die Polizei erfuhr aber erst jetzt davon, wie es in einer Mitteilung heißt.

Am Vormittag hatte das Telefon bei der Dame geklingelt. Am anderen Ende war eine Stimme, die vorgab, der in Not geratene Enkel zu sein. Weil er in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, benötige er dringend und sofort finanzielle Unterstützung. Die Seniorin ging daraufhin zur Bank und hob ihre Ersparnisse in Höhe von 20.000 Euro ab. Gegen 11.30 Uhr übergab sie das Geld einer ihr unbekannten Person vor ihrer Wohnung in der Mannheimer Straße.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten unter Telefon 06252-7060 zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut: Übergeben Sie niemals einer Ihnen unbekannten Person Geld! Geben Sie niemals Daten zu Ihrer Person oder Ihren Lebensverhältnissen am Telefon preis. Sprechen Sie unmittelbar mit Ihren nächsten Verwandten oder Bekannten über den Vorfall.

Weitere Informationen zum Enkeltrick finden Sie hier.