Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in der Wetzlarer Innenstadt laufen mehrere Anzeigen gegen einen 19-jährigen Autofahrer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der junge Mann den Beamten am Montag bereits zuvor bei einem riskanten Überholmanöver aufgefallen. Erst nach einer Verfolgungsfahrt habe der Raser gestoppt werden können. Der Fahrer wurde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt - durfte jedoch weiterfahren, wie die Polizei mitteilte.