Ladenburg. (pol/RNZ) Da steht man auf und schaut auf die Straße vor dem Haus und es fehlt etwas: das eigene Auto, das dort am Vorabend noch stand. So erging es am Donnerstagmorgen einem 46-jährigen Ladenburger. Sein 35.000 Euro teurer Jeep Grand Cherokee wurde gestohlen und die Diebe hatten sich wieder einmal die hochentwickelte Technik des Autos zunutze gemacht.

Denn das Fahrzeug hat einen funkgesteuerten Schlüssel, mit dem es geöffnet und gestartet werden kann: ein sogenanntes "Keyless-Go"- oder "Keyless-Entry"-System.

Diebe suchen gezielt nach solchen Fahrzeugen und ob sie in der Nähe eines Hauses stehen, vermutet die Polizei. Dann stellen sie sich dazwischen und mit einer Funkstrecken-Verlängerung wird das Signal vom Schlüsselbund im Haus an das Auto weitergegeben. In Sekunden können Diebe dann das Auto öffnen, starten und davonfahren.

Der Fall in der Ladenburger Eponastraße ist laut Polizei der vierte Diebstahl dieser Art in der Region. Zuletzt wurde in Heddesheim ein Jeep im September auf diese Art gestohlen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Jeep Grand Cherokee oder den Tätern machen können, sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.