Die Frankfurter Performance-Künstlerin Anne Imhof wird mit dem Binding-Kulturpreis 2022 ausgezeichnet. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis soll am 2. Juli in der Frankfurter Paulskirche übergeben werden. Gewürdigt werde die Arbeit einer Künstlerin, "die mit ihren kollaborativ erarbeiteten Performances ein Mediengrenzen auflösendes neues Format aus Tanz, Sound- und Rauminstallation geschaffen hat", teilte die Binding-Kulturstiftung am Freitag in Frankfurt mit.