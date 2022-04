Das bei einem Unwetter demolierte und zerknüllte Kupferdach der Stuttgarter Oper soll einen neuen Platz im Eckensee vor dem Staatstheater finden - als "Mahnmal für den fortschreitenden Klimawandel", wie das zuständige baden-württembergische Finanzministerium am Freitag mitgeteilt hat. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) werde das "Kupferknäuel" gemeinsam mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am 8. April (10.30 Uhr) einweihen. Zuvor hatten die "Stuttgarter Nachrichten" über die geplante Plastik im See berichtet.