(dpa). Pimpi-was? Viele wissen mit dem Küchenkraut Pimpinelle wenig anzufangen. Dabei zählt das Gewächs zu den ersten Kräutern, die im Frühling frische Würze ins Essen bringen. Die Pimpinelle hat einen milden bis nussigen Geschmack, der leicht an Gurke erinnert. Am besten wird sie ganz frisch verwendet und roh über die fertigen Speisen gestreut, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung. Pimpinelle gibt Salaten und Dips eine frische Note und harmoniert gut mit der Säure von Essig und Zitrone. Sie lässt sich auch mit anderen Kräutern kombinieren – etwa im Kräuterquark, in der Kräuterbutter oder ganz klassisch in der "Frankfurter Grünen Soße". Häufig ist das aromatische Kraut schon sehr früh im Jahr auf Wiesen, an Wegrändern und Böschungen zu finden. Ansonsten können Verbraucher es geschnitten oder in Töpfen kaufen – oder auch sehr gut im eigenen Garten anpflanzen.