Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Schonach in knapp zweieinhalb Stunden. Mit der Bahn bis Karlsruhe oder Baden-Baden. Umstieg in die "Schwarzwaldbahn" bis Triberg oder St. Georgen (www.bahn.de) Erbaut wurde die Trasse der "Schwarzwaldbahn" zwischen 1863 und 73 nach Plänen von Robert Gerwig. Es ist die einzige zweigleisige Gebirgsbahn in Deutschland. Zu bestimmten Zeiten werden auch Sonderfahrten mit Nostalgiezügen angeboten.

Unbedingt machen: Die vier Gemeinden Furtwangen, Schönwald, Schonach und St. Georgen liegen an der 1992 eröffneten, 320 km langen Ferienstraße "Deutsche Uhrenstraße": www.deutscheuhrenstrasse.de; der Genießerpfad "U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg" bei Schonach, knapp 9 Kilometer langer Rundwanderweg mit 380 Höhenmetern, der etwas Kondition erfordert; Die erste weltgrößte Kuckucksuhr in Schonach (Öffnungszeiten Di-So, 10-12 und 13-17 Uhr, Eintrittspreis 2 Euro/Person); Das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen (Öffnungszeiten: November bis März, Di.-So., 10-17 Uhr, 7 Euro, täglich Führungen,

www.deutsches-uhrenmuseum.de); Heimatmuseum "Schwarzes Tor", St. Georgen: In einem 1803 errichteten Schwarzwälder "Rauchhaus" werden alte Einrichtungsgegenstände, Trachten und Gewerke gezeigt: Uhrenschildermalerei, Strohflechten, Schuhmacherwerkstatt, Schlosserei, Schindelherstellung, Hafnerkeramik, www.st-georgen.de

Übernachten: Das 3-Sterne-Hotel

Höhengasthaus Kolmenhof in Furtwangen hat 10 DZ und Familienzimmer, Gartenterrasse, Kinderspielplatz und Spielzimmer. Preise: DZ/F ab 95 Euro. Das Haus liegt auf 1100 Metern Höhe. Auf dem Gelände entspringt einer der Hauptquellflüsse der Donau, die Breg. Zum Hof gehört auch die Martinskapelle, deren Ursprünge bis ins Jahr 800 zurückreichen, www.kolmenhof.de; auch schön ist der Hirzbauernhof in St. Georgen mit 4 Ferienwohnungen für zwei bis vier Personen. Preise für 2 Personen ab 44 Euro pro Tag. Der Hof liegt 5 Kilometer von St. Georgen entfernt auf 930 Metern Höhe. Direkt an der Brigachquelle. Die Brigach der zweite Donau-Quellfluss, www.hirzbauernhof.de

Weitere Infos: www.hochschwarzwald.de