Anreise: Condor bietet Direktflüge von Frankfurt/Main nach Havanna an. Ansonsten geht es von Deutschland aus in der Regel nur mit einem oder zwei Zwischenstopps in die kubanische Hauptstadt.

Einreise: Deutsche benötigen einen mindestens noch sechs Monate gültigen Reisepass sowie eine gültige Krankenversicherung und eine Touristenkarte für 30 Tage. Diese gibt es bei der Botschaft und den Veranstaltern. Außerdem ist eine Online-Anmeldung Pflicht, bei der man unter anderem eine Erklärung zum Gesundheitszustand abgibt: www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio (span. und engl.)

Währung: 1 Euro ist bei staatlichen Banken nur rund 25 Pesos (CUP) wert. Bei Bekannten oder Geschäftsleuten kann es hingegen bis zu 100 Pesos geben, auf der Straße sogar noch mehr. Vom Tausch dort ist aber wegen des höheren Risikos abzuraten.

Klima und Reisezeit: Überwiegend tropische, karibische Temperaturen. Reisen sind das ganze Jahr über gut machbar, von Juni bis November sind allerdings Wirbelstürme möglich.

Informationen: Fremdenverkehrsbüro - Botschaft Kubas, Stavangerstraße 20, 10439 Berlin (Tel.: 030/4471 9658, E-Mail: info@cubainfo.de, Website: www.cubainfo.de)