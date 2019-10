Rezept Maronen-Vanille-Konfitüre

Für vier bis sechs Gläser braucht man:

750 g geschälte Maronen

1 Vanilleschote

500 g Zucker

6 Blatt Gelatine

50 ml Rum

In die Maronen ein Kreuz ritzen und im auf 225 Grad vorgeheizten Backofen zusammen mit einem Schälchen Wasser 30 Minuten erhitzen. Dann lassen sich die Maronen gut schälen. Die geschälten Maronen mit etwa 250 ml Wasser weichkochen und mit dem Mixer pürieren. Aus der längs aufgeschnittenen Vanilleschote das Mark herauskratzen. Sowohl Schote als auch Mark mit 400 ml Wasser und Zucker aufkochen und fünf Minuten köcheln lassen, bis ein Sirup entstanden ist, der Bläschen wirft. Das Maronenpüree peu à peu in den Sirup rühren und ein bis zwei Minuten kochen lassen, bis ein Brei entstanden ist. Den Topf vom Herd nehmen und den Rum sowie die eingeweichte und erhitzte Gelatine unterrühren. Die Vanilleschote entfernen und die heiße Konfitüre in saubere, heiß ausgespülte Gläser geben und fest verschließen. Etwa drei Monate haltbar, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. (aham)