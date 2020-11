> Die Brandgefahr bei einem Elektroauto ist nach Erkenntnissen des "Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs" (ADAC) nicht größer als bei einem Wagen mit Verbrennungsmotor. "Wir haben keine Hinweise, dass diese eher zum Brennen neigen", betont Dennis Blischke, stellvertretender Leiter der Abteilung Verkehr und Technik beim ADAC Nordbaden in Karlsruhe auf RNZ-Anfrage. Ein ladendes Fahrzeug sei genauso sicher und unsicher wie ein geparkter "Verbrenner". Ein brennendes E-Auto errege in der Öffentlichkeit nur mehr Aufmerksamkeit. Dadurch entstünde der Eindruck, dass die Brandgefahr größer sei. "In den wenigsten Fällen geht der Brand von der Batterie aus, sondern eher von Leitungen und Schmierstoffen", so Plischke. "Und das kann genauso beim Verbrennungsmotor geschehen. Es bestehe aber Gefahr für Leitungsbrände im Haus beim Laden an normalen Steckdosen. Das Abschleppen von E-Autos sei für die meisten Dienste kein Problem. Es komme jedoch darauf an, ob das Abschleppunternehmen geschultes Personal dafür habe. cm