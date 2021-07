> Der neue Rewe-Markt in Neckargemünd-Kleingemünd hinter dem Opel-Autohaus – früher VW Bernhardt – an der Neckarsteinacher Straße, also der Bundesstraße B 37, wird seit über einem Jahr gebaut. Zu den Verzögerungen hatten zuvor auch Verhandlungen mit der Stadt geführt. Denn die Stadt hatte darauf gepocht, dass der Markt – wegen der dann höheren Gewerbesteuereinnahmen – von einem selbstständigen Kaufmann geführt wird. Schließlich einigte man sich allerdings auf den Tausch zweier Grundstücke. Eines davon liegt im Bereich des neuen Marktes, das der Stadt gehörte und für den Bau unerlässlich ist. Das andere ist das Grundstück des bisherigen Getränkemarktes, der anders genutzt werden soll. Dieses verpachtet die Stadt künftig an Rewe. Die jährliche Pacht orientiert sich an der Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer von etwa 54.000 Euro. Der bisherige Markt war dem Handelsriesen zu klein geworden. Eine Erweiterung scheiterte auch daran, dass das Gebäude auf acht Grundstücken von fünf Eigentümern steht und einem englischen Immobilienfonds gehört. cm