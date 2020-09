Der Neubau des Feuerwehrhauses im Stadtteil Dilsberg ist äußerst umstritten. Zwar steht der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd einstimmig hinter dem 2,3 Millionen Euro teuren Neubau. Hinzu kommen laut Bürgermeister Frank Volk noch einmal rund 400.000 Euro für den Bau einer Zufahrt zur nahen Kreisstraße. Doch in der Umgebung des Areals am Ortseingang von Dilsbergerhof kommend am Alten Hofweg regt sich massiver Widerstand. Die Anwohner halten das Vorhaben vor allem in der geplanten Dimension für völlig übertrieben und haben mehrere Petitionen gegen das Vorhaben gestartet. Eine davon war Anfang des Jahres erfolgreich, weshalb die Stadt nun einen Bebauungsplan erstellen muss und der Zeitplan äußerst sportlich ist. Denn im November muss gebaut werden, da sonst Zuschüsse von rund 500.000 Euro in Gefahr sind. Aktuell läuft noch die Anhörung von Bürgern und Behörden, mit denen sich der Gemeinderat wohl Ende September beschäftigen wird. Die bisherige Unterkunft der Feuerwehr in der Bergfeste an der Burg gilt als viel zu klein und völlig veraltet. cm