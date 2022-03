Eine bei einem Messerangriff auf der Autobahn 661 bei Frankfurt lebensgefährlich verletzte Frau ist gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten, erlag die 40-Jährige am Sonntag in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Angreifer wurde in Untersuchungshaft genommen.