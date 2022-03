Die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern fordern ein Verbot des "Z"-Zeichens in Rheinland-Pfalz. Die Bundesländer Niedersachsen und Bayern gingen bereits strafrechtlich gegen das Symbol vor, teilte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Joachim Streit, am Montag in Mainz mit. "Es gilt als Zeichen für die Unterstützung Russlands bei seinem Angriffskrieg auf die Ukraine." Der Innenexperte der CDU-Fraktion, Dirk Herber, nannte die Verwendung des Symbols eine "widerlichen Provokation und unerträglichen Verhöhnung aller Kriegsopfer".