Aus einem Anwesen in Nohen (Kreis Birkenfeld) sind innerhalb der letzten zwei Monate wohl mehrere Tausend Liter Heizöl gestohlen worden. Ein Sprecher der Polizei Birkenfeld teilte mit, es sei noch unklar, wie der Diebstahl genau abgelaufen sei. Nach ersten Erkenntnissen gehe man davon aus, dass das Öl abgepumpt und mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sei. Wie oft die Täter für diese Menge an Öl zuschlugen, sei noch unklar. Wie der Bewohner des Anwesens der Polizei mitteilte, fand der erste Diebstahl wohl am 10. Februar statt. Die Frage, ob es sich um mehrere unterschiedliche Täter oder die gleichen handelt, sei ebenfalls offen.