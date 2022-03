Ein E-Scooter-Fahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Singen (Landkreis Konstanz) gestorben. Der 38-Jährige sei am Montag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte demnach am Sonntag ein Auto übersehen, als er mit seinem E-Scooter eine Straße überqueren wollte. Der Wagen habe den Mann dabei trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver frontal erfasst.