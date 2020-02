Ein Kommentar

von Sebastian Riemer

Nun ist es also geschehen: Wir haben den ersten Corona-Fall in unserer Region. Behandelt wird der Mann aus Oftersheim im Heidelberger Universitätsklinikum. Einmal mehr können wir uns glücklich schätzen, dass unsere Stadt eine hervorragende medizinische Infrastruktur bietet. Sollte sich das Virus weiter in der Region ausbreiten, was leider nicht unwahrscheinlich ist, kann das Klinikum seine gestern eröffnete Corona-Quarantänestation schnell vergrößern und mehr Betten bereitstellen.

Ebenfalls positiv: Das Uniklinikum hat rasch über die aktuelle Entwicklung informiert. In einer kurzfristig anberaumten, aber betont unaufgeregten Pressekonferenz wurden die Fragen meines Kollegen Micha Hörnle und anderer Journalisten soweit möglich beantwortet. Diese Offenheit ist wichtig, damit die "wachsame Gelassenheit", die Gesundheitsminister Spahn anmahnt, in der Bevölkerung nicht in "kopflose Panik" umschlägt.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund,

Ihr Sebastian Riemer