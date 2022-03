Ein Rauschgiftspürhund am Frankfurter Flughafen hat in einem Reisekoffer gut zwölf Kilogramm Kokain erschnüffelt. In dem Gepäckstück eines 31-Jährigen, bei dem Spürhund Harro anschlug, stellte der Hundeführer zunächst einige augenscheinlich originalverpackte Herrenhemden fest, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Anstatt der üblichen Pappe war demnach aber weißes kristallines Pulver in Vakuum verpackt in die Hemden eingelegt.