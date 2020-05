Anreise: Hin- und Rückflug z. B. von München oder Frankfurt nach Sydney z.B. mit Emirates oder Qantas. Inneraustralisch weiter nach Port Macquarie mit Qantas

Übernachten: Das Hotel Mantra The Observatory liegt direkt am Meer und lädt zum Spaziergang oder Jogging am Strand ein. Manchmal hüpfen hier Delfine aus dem Wasser. DZ/F ca. 112€

Erleben:Das Koala-Hospital kann auf eigene Faust zwischen 8 und 14.30 Uhr erkundet werden oder im Rahmen der täglichen Führungen um 15 Uhr, wenn die Tiere gefüttert werden und Guides sie vorstellen sowie die Arbeit der Klinik erläutern. Beide Touren sind kostenlos. Zudem sind gebuchte Gruppenführungen möglich, Erwachsene zahlen ca. 3 Euro

Weitere Infos: Über die Küstenregion, in der Port Macquarie liegt unter https://de.sydney.com/destinations/north-coast. Alles über das Koala-Hospital unter https://www.koalahospital.org.au/