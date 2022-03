Sebastian Riemer über die Neuaufstellung am DAI

Das DAI wird nun also einer Professionalisierungskur unterzogen und personell neu aufgestellt. Nach dem Gutachten der Kanzlei Wellensiek ist dies offenbar bitter nötig, denn nicht wenige Angestellte leiden darunter, dass Zuständigkeiten unklar, Zeit- und Geldbudgets intransparent und Absprachen oft unverbindlich sind. Doch die Aufgabe ist knifflig, weil die Gefahr besteht, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Schließlich kann man ein Kulturhaus auch nicht führen wie eine Aktiengesellschaft. Es braucht weiterhin Raum für Kreativität und Improvisation.

Noch schwieriger aber wird die Herausforderung, die Arbeitsatmosphäre wieder zu verbessern. Denn die Belegschaft am DAI ist tief gespalten. Manche sehnen sich nach tiefgreifenden Veränderungen, andere sind schwer enttäuscht vom Vorgehen der anonymen Gruppe, welche die Vorwürfe gegen die Leitung öffentlich machte.

Indem Jakob Köllhofer weiter das Programm des DAI verantwortet, ist zunächst Kontinuität gesichert. Auf seine Erfahrung, Ideen und Kontakte ist in dem Kulturhaus alles zugeschnitten. Der 74-Jährige hat das DAI mit riesigem Einsatz in über drei Jahrzehnten zu einer strahlenden Kultureinrichtung gemacht. Dafür gebühren ihm Respekt und Dank. Doch zu professionellen Strukturen gehört eben auch, dass Führungspersonen in den verdienten Ruhestand gehen können, ohne dass die ganze Unternehmung in Gefahr gerät. Dafür braucht das Haus nun ein tragfähiges Zukunftskonzept. Damit Jakob Köllhofers Lebenswerk, das DAI, auch in ein paar Jahren noch weit über Heidelberg hinaus strahlt.