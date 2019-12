London (dpa) - In einer heiklen Phase für die Nato kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses heute in London zu einem Gipfel zusammen. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Allianz. Über die Zukunft der Nato wird unter den Mitgliedstaaten gestritten, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihr den «Hirntod» bescheinigt hat. Erwartet werden alle 29 Staats- und Regierungschefs der Nato - darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Macron. Offiziell beginnt das Spitzentreffen am Abend mit einem Empfang bei Königin Elizabeth II..