Kirchenfakten

Name: Domkirche St. Maria und St. Stephan

Adresse: Domplatz, 67346 Speyer

Konfession: katholisch

Baujahr: 1027 bis 1061

Baustil: Romanik/Historismus

Kunstschätze: Gräber von acht Königen und Kaisern mit Gemahlinnen in der Krypta, Reliquien mehrerer Heiliger in der Katharinenkapelle, Reste gotischer Steinplastiken in der Afrakapelle, Triumphkreuz von Otto Hupp über dem Hochaltar (1906), Marienfigur von 1930 (Geschenk von Papst Pius XI.), Grabmale aus dem ehemaligen Kreuzgang, reich verzierte neoromanische Westfassade von Heinrich Hübsch (1854),spätgotischer Ölberg von 1505 im Park, Gemäldezyklus im Stil der Nazarener

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertage 11.30 bis 17 Uhr

Kontakt: Dom-Besuchermanagement, Bastian Hoffmann, 67343 Speyer, Telefon 0 62 32 / 102 111, E-Mail: bastian.hoffmann@bistum-speyer.de

Internet: www.dom-zu-speyer.de

Führungen: Petra Kapp und Bettina Steiger, Büro für Domführungen, Telefon 0 62 32 / 102 118, E-Mail: domfuehrungen@bistum-speyer.de