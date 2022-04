Die Kinderschutzkommission im Saarland hat die Einrichtung eines Kinderschutzbeauftragten für das Bundesland gefordert. Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) sagte als Kommissionsvorsitzende am Donnerstag, sie habe den neuen Landtag per Brief gebeten, das Amt eines Kinderschutzbeauftragten zügig einzurichten "und so den Kinderschutz im Saarland nachhaltig zu verankern". Die Kommission habe in den vergangenen gut zwei Jahren viel erreicht. "Wir dürfen aber nicht bei dem Erreichten stehenbleiben." Sie ging davon aus, die neue Landesregierung die Einrichtung eines Kinderschutzbeauftragten "zügig umsetzen wird".