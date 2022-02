Ein brennender Teddy hat in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein vier Jahre altes Kind am Sonntagmorgen in seinem Zimmer mit einem Feuerzeug gespielt. Dabei geriet der Teddybär in Brand. Das Feuer griff schnell auf das Inventar über.