Das Land prüft, ob das Krankenhaus-Areal in Böblingen nach der geplanten Schließung des Klinikbetriebs für eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge infrage kommt. "Diese Prüfung wird ergebnisoffen und selbstverständlich unter Einbeziehung aller örtlichen Beteiligten vorgenommen", teilte das Ministerium der Justiz und für Migration am Dienstag in Stuttgart mit. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen blieben die Erstaufnahme und die Suche nach geeigneten Liegenschaften in den kommenden Jahren ein Dauerthema.