Der ehemalige Nationalspieler Kevin Kuranyi sorgt sich um den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, für den er zwischen 2001 und 2005 auflief. Der frühere Stürmer kritisierte am Mittwoch in einem Sky-Interview die Zusammenstellung des Kaders: "In dieser Mannschaft fehlt die Achse von erfahrenen Spielern, die den Weg zeigen, die auf den Tisch hauen und auch lauter werden auf dem Platz."