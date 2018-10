Von Claus Weber

Ketsch. Der FC-Astoria Walldorf und der VfB St. Leon stehen nach dem ersten Tag des Fußball-Hallenturnier um den SparkassenCup in Ketsch bereits als Viertelfinalisten fest. Beide feierten in der Gruppe C Auftaktsiege: Regionalligist Walldorf schlug den Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen 2:0 und den Landesligisten FV Brühl mit 2:1. St. Leon gewann gegen Brühl mit 4:0 und gegen Schwetzingen mit 4:1.

Für die größte Überraschung sorgte zum Auftakt Verbandsliga-Spitzenreiter VfR Mannheim, der in einem hitzigen Stadtderby den großen Rivalen SV Waldhof aus der Regionalliga mit 2:1 besiegte. Durch den anschließenden 1:0-Sieg über die Freien Turner Kirchheim hat der VfR Mannheim bereits das Viertelfinalticket gelöst. Der SV Waldhof darf nach seinem 5:4-Last-Minute-Sieg über die SpVgg Ketsch aufs Weiterkommen hoffen.

In der A-Gruppe kam Gastgeber und Titelverteidiger SV Sandhausen zu einem mühevollen 2:2 gegen den Oberligisten TSG Pfeddersheim, schlug im zweiten Spiel Gemeinfavorit FC Bammental aus der Landesliga mit 1:0 und hat damit weiterhin beste Chancen, das Viertelfinale zu erreichen.

Und in der D-Gruppe haben nach dem ersten Turniertag TuS Mechtersheim und ASV/DJK Eppelheim die besten Chancen aufs Viertelfinale, sie führen die Gruppe mit jeweils vier Punkten an.

Der SparkassenCup wird am heutigen Samstag, 6. Januar, um 14 Uhr fortgesetzt, die Viertelfinals starten um 16.35 Uhr, die Halbfinals um 18.15 Uhr. Das Spiel um den dritten Platz ist um 19.30 Uhr vorgesehen, das Finale um 20 Uhr.

Die bisherigen Ergebnisse, Gruppe A:

SV Sandhausen – TSG Pfeddersheim 2:2

FC Bammental – DJK SV Phönix Schifferstadt 2:0

SV Sandhausen – FC Bammental 1:0

TSG Pfeddersheim – DJK SV Phönix Schifferstadt 3:2

Gruppe B:

SV Waldhof Mannheim – VfR Mannheim 1:2

Spvgg Ketsch – FT Kirchheim 1:1

SV Waldhof – Spvgg Ketsch 5:4

VfR Mannheim – FT Kirchheim 1:0

Gruppe C:

FC Astoria Walldorf: SV 98 Schwetzingen 2:0

FV Brühl – VfB St. Leon 0:4

FC-Astoria Walldorf – FC 1918 Brühl 2:1

SV 98 Schwetzingen – VfB St. Leon 1:4

Gruppe D:

TuS Mechtersheim – SGK Heidelberg 4:1

ASV/DJK Eppelheim – 1.FC Mühlhausen 3:1

TuS Mechtersheim – ASV/DJK Eppelheim 3:3

SGK Heidelberg – 1. FC Mühlhausen 4:4