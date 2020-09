Ketsch. (pol/kaf) Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ist ein Unbekannter in ein Gartenhaus in der Gutenbergstraße eingedrungen und hat eine Akku-Heckenschere geklaut. Wie die Polizei mitteilt, ließ er dabei eine auffällige Kunststofftasche zurück. Darin waren unter anderem eine schwarz-orangene Handaxt der Marke Fiskars, eine Sonnenbrille mit Etui, zwei Fahrradtaschen der Marke Kalkar und eine kleine blaue Taschenlampe. Diese Gegenstände dürften ebenfalls aus Einbrüchen in Gartenhäusern stammen.

Bei den ersten Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass womöglich derselbe Täter auch auf zwei Nachbargrundstücken auf Beutesuche war. Entwendet wurde von dort aber nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ketsch unter Telefon 06202/61696 oder dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.