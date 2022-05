Anreise: Von vielen deutschen Flughäfen gibt es tägliche Verbindungen nach Barcelona, z. B. mit Easyjet, Lufthansa, Ryanair oder Vueling. Wer auf einen Mietwagen verzichten möchte, kann sich durch Katalonien gut mit Bus und Bahn bewegen. Innerhalb des Ballungsraumes Barcelona ist der ÖPNV ohnehin die beste Wahl (https://www.barcelona.de/de/barcelona-oepnv.html).

Unterkünfte: Ein gemütliches Bed & Breakfast in der wunderschönen Umgebung des Parc de la Serralada Litora ist das Can Ballús bei Tiana in der Region Maresme, ca. 20 km vom Zentrum Barcelonas. Das 1941 erbaute, 2004 sanierte Bauernhaus mit Meerblick ist von Weinbergen, Pinienhainen und Büschen umgeben, www.canballus.net. Ein elegantes Stadthotel ist das Hostal Badaloni im Herzen von Badalona, nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt, www.hostalbadaloni.com. Bis zur Metrostation mit prima Anbindung ans Zentrum von Barcelona sind es 2 min zu Fuß.

Aktivitäten: Überreste der römischen Stadt Baetulo zeigt zusammen mit interessanten Fundstücken das Stadtmuseum von Badalona (www.museudebadalona.cat). In der landschaftlich reizvollen Umgebung (Berge und Wälder am Mittelmeer) gibt es viele interessante Wanderrouten. Stationen sind z. B. das Kloster Sant Jeroni de la Murtra und dessen Einsiedeleien, das iberische Dorf (Poblat Ibèric) Puig Castellar oder Burgruinen wie Castell De Sant Miquel oder Castell de Burriac.

Weitere Infos: https://katalonien-tourismus.de/, www.catalunya.com, www.spain.info/en/region/catalonia