(dpa). Die Kartoffel ist ein Klassiker in der Küche. Die Knollen schmecken gekocht, gestampft, gebraten und kommen als Beilage oder Hauptgericht zum Einsatz. Doch es lohnt sich, beim Einkauf einen Blick auf die Sorte zu werfen. Denn je nach Gericht eignen sich vorwiegend festkochende, festkochende oder mehlige Kartoffeln am besten zur Zubereitung. Generell enthalten Kartoffeln reichlich Vitamin C und B-Vitamine. Außerdem sind sie dank eines Wasseranteils von 80 Prozent eher kalorienarm - vorausgesetzt sie werden nicht üppig mit Fett oder Sahne zubereitet.

Besonders vielseitig einsetzbar sind vorwiegend festkochende Sorten wie Gala oder Agria, wie das Bundes- zentrum für Ernährung (BZfE) erklärt. Sie kommen als Beilage auf den Teller, lassen sich in Aufläufen und Suppen verarbeiten oder als Salz-, Pell- oder Bratkartoffeln zubereiten.

Wer Kartoffelsalat oder Gratin zubereiten möchte und dafür dünne, feste Scheiben braucht, sollte zu festkochenden Kartoffeln greifen - zum Beispiel auf Sorten wie Nicola oder Selma. Ihre Schale platzt beim Kochen nicht auf.

Sollen Kartoffeln für Brei, Knödel oder Reibekuchen püriert, zerstampft oder zerkleinert werden, rät das BZfE zu mehlig kochenden Sorten wie Amanda oder Karlena. Die Knollen haben insgesamt den höchsten Stärkegehalt und eignen sich auch zum Backen im Ofen.

Unabhängig von der Sorte lagern Kartoffeln am besten kühl, frostfrei, trocken und abgedunkelt - optimal bei einer Temperatur zwischen vier und sechs Grad. So eignet sich zum Beispiel das Gemüsefach des Kühlschranks für die Aufbewahrung. Mithilfe von Papiertüten oder Jutesäcken lässt sich verhindern, dass die Knollen schrumpfen oder grün werden. Kartoffeln sind bei guten Lagerbedingungen mehrere Wochen bis Monate haltbar.

Kartoffeln sollten am besten immer geschält und nicht mit Schale gegessen werden, empfiehlt die Verbraucherzentrale Bayern. Denn darunter kann sich Solanin - ein natürlicher Giftstoff - bilden. Der Verzehr von Solanin, das auch durch Erhitzen nicht zerstört wird, kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Auch großflächig grüne oder stark ausgekeimte Kartoffeln sollten wegen einer erhöhten Solaninkonzentration nicht mehr verzehrt werden. Vereinzelte Keime - auch "Augen" genannt - sollten großzügig herausgeschnitten werden.

Kartoffel-Pfifferling-Pfanne

Zutaten für 2 Portionen:

400 g Pellkartoffeln (vom Vortag)

200 g Pfifferlinge

100 g durchwachsener Speck

2 EL Butterschmalz

Majoran

Salz und Pfeffer

Die Kartoffeln - am besten eine festkochende Sorte - werden vorzugsweise am Tag davor gekocht. So behalten sie beim Braten besser die Form. Mindestens sollten die Pellkartoffeln aber gekocht und komplett ausgekühlt sein.

Zunächst die Pellkartoffeln schälen. Die Zwiebel schälen und in halbe Ringe schneiden. Den Speck fein würfeln. Pfifferlinge putzen, aber nicht waschen. Dann die Kartoffeln in Scheiben schneiden.

Einen halben Esslöffel Butterschmalz in eine Pfanne geben, Speck und Zwiebeln anbraten. Herausnehmen. Wieder einen halben Esslöffel Butterschmalz in die Pfanne geben, die Pilze kräftig anbraten, salzen, pfeffern und herausnehmen. Restliches Butterschmalz in die Pfanne geben und die Kartoffeln goldbraun anbraten, dann den Rest wieder dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken.