Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa (www.lufthansa.de), Austrian Airlines (www.austrian.com) oder TAROM (www.tarom.com) nach Sibiu (Hermannstadt) oder Bukarest. Eine Anreise ist auch mit dem Fernbus oder Zug mit Umsteigen in Wien oder Budapest möglich. Für die Karpaten empfiehlt sich in jedem Fall ein Mietwagen.

Unterkunft: Die familiengeführte Villa Hermani ist eine der schönsten Pensionen im Bergdorf Magura in perfekter Ausgangslage für Wanderungen in den Piatra Craiului-Nationalpark, DZ inkl. Frühstück ab 32 EUR p.P., www.cntours.eu; Pferdeliebhaber finden auf dem ökologisch geführten Reiterhof Equus Silvania das ideale Quartier für Ausritte in die Südkarpaten. Die Prombergers organisieren auch Wildtierbeobachtungen im Stramba-Tal und den Fotoverstecken wie der Bunea-Hütte in den Fagaras-Bergen, DZ inkl. VP ab 61 EUR p.P., (Übernachtung in Bunea inkl. VP ab 200 EUR), www.equus-silvania.com; Die Cobor Biodiversity Farm ist ein von der der Fundatia Conservation Carpathia geführter Bauernhof, DZ inkl. VP ab 58 EUR p.P., www.cobor-farm.ro

Weitere Infos www.carpathia.org