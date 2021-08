Anreise: Mit Lufthansa oder Air Canada nonstop von Frankfurt nach Toronto, Flugzeit circa 8 Stunden.

Covid-19: Für Kanada besteht derzeit grundsätzlich eine Einreisesperre. Ausgenommen davon sind kanadische Staatsangehörige und Personen mit permanentem Aufenthaltsstatus.

Aktivitäten: Am 21. Juni ist National Indigenous Peoples Day – an diesem Tag gibt es Powwows und andere indigene Veranstaltungen in der Stadt, zum Beispiel im Fort York Museum, www.fortyork.ca. First Story Toronto bietet historische Spaziergänge an, www.firststoryblog.wordpress.com. Indigene Kuunst ist im Royal Ontario Museum und in der Art Gallery of Ontario zu sehen, www.rom.on.ca und www.ago.ca

Essen & Trinken: Das Restaurant "Nishdish" bietet eine traditionelle, indigene Küche, www.nishdish.com

Unterkunft: Das Yorkville Royal Sonesta Hotel ist von Kunstgalerien, Restaurants und stilvollen Boutiquen in Torontos Stadtteil Yorkville umgeben. Das Vier-Sterne-Haus liegt gegenüber dem Royal Ontario Museum, DZ ab circa 240 Euro, https://www.sonesta.com/ca/ontario/toronto/yorkville-royal-sonesta-hotel-toronto

Weitere Infos gibt es unter www.seetorontonow.com