Die Arbeit an den hessischen Gerichten war in den vergangenen zwei Jahren stark von der Corona-Pandemie geprägt. Die Zahl der bearbeiteten Fälle und die Verfahrensdauer lag dabei in etwa auf Vor-Corona-Niveau: "Wir können heute feststellen, dass die Gerichte zu jeder Zeit der Pandemie handlungsfähig gewesen sind. Gerichtsverhandlungen sind durchgängig geführt worden und pandemiebedingte Verzögerungen die Ausnahme geblieben", erklärte der Präsident des Frankfurter Oberlandesgerichts Roman Poseck am Montag.