Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem Pilotprojekt in Darmstadt startet die elektronische Aktenführung bei den hessischen Staatsanwaltschaften. "Die Pilotierung der E-Akte bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt ist der Startschuss für die elektronische Aktenführung bei den hessischen Staatsanwaltschaften", teilte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Donnerstag mit. Die Software werde zunächst von der Abteilung allgemeines Strafrecht genutzt und dann sukzessive anderen Abteilungen bereitgestellt. Die gesamte hessische Justiz solle von den Erfahrungen in Darmstadt profitieren. Seit Anfang 2021 hätten Bedienstete bereits die Möglichkeit gehabt, die Software in Workshops kennenzulernen und auszuprobieren.

"Das Vorantreiben der Digitalisierung ist eine der Kernaufgaben der Justiz für die nahe Zukunft aber gleichzeitig eine Mammutaufgabe", sagte Kühne-Hörmann. Damit sei ein tiefer Eingriff in die Jahrzehnte geübte Praxis verbunden, der aber auch immense Chancen berge. Die Software ermögliche von der Bearbeitung des Posteingangs bis zur Erstellung und dem Versand von Schriftstücken die komplette digitale Bearbeitung eines Verfahrens. Pilotprojekte zur elektronischen Akte gebe es bereits am Landgericht Limburg und am Sozialgericht Kassel.

