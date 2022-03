Hessen will die Bewährungshilfe und Gerichtshilfe zu einem einheitlichen Sozialen Dienst der Justiz zusammenlegen. Justizminister Eva Kühne-Hörmann (CDU) stellte am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf im Landtag in Wiesbaden vor. Es gebe inzwischen in sechs von neun Landgerichtsbezirken erfolgreiche Pilotprojekte.