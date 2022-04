Antisemitische Angriffe, Bedrohungen und Beleidigungen können in Hessen nun bei einer Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus gemeldet werden. Der Schutz jüdischen Lebens und der konsequente Kampf gegen Antisemitismus sei eine permanente Verpflichtung der Landesregierung, die nun um einen weiteren wichtigen Baustein erweitert werde, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag anlässlich der Freischaltung der neuen Anlaufstelle in Wiesbaden. "Diskriminierung und Ausgrenzung haben keinen, unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger hingegen einen festen Platz in unserem Land."