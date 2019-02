Emiliano Zapata (dpa) - Im Süden Mexikos ist ein Journalist getötet worden. Jesús Ramos Rodríguez sei erschossen worden, als er in der Gemeinde Emiliano Zapata im Bundesstaat Tabasco in einem Restaurant frühstückte, berichteten lokale Medien. Rodríguez war Moderator eines Frühprogramms des Nachrichtensenders «Oye 99.9 FM». Einem Bericht des Nachrichtenportals «Tabasco Hoy» zufolge hatte der Täter zuvor in dem Restaurant gewartet. Ramos Rodríguez ist der zweite getötete Journalist in diesem Jahr in dem lateinamerikanischen Land.