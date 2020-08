Von Constanze Werry

Die Marktstände und Hofläden quellen gerade über – so viele Gemüsesorten sind derzeit erntereif. An einigen davon läuft man gerne mal achtlos vorbei –, auch weil man nicht so genau weiß, was man damit anfangen soll. Welche wertvollen Nährstoffe in grünen Bohnen, Fenchel und Mangold stecken und was man Leckeres mit ihnen zubereiten kann, zeigt der Überblick.

Mangold

> Das steckt drin: Reich an Eiweiß und Jod bringt Mangold außerdem noch Vitamin A, E und K, Natrium, Magnesium, Eisen und Kalium mit. Wie Spinat und Rhabarber zählt Mangold zu den oxalsäurereichen Gemüsearten. Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) empfiehlt deshalb Menschen, die zu Nierensteinen neigen, nicht zu viel davon zu essen.

> Dafür eignet er sich:Mangold ähnelt Spinat, schmeckt aber intensiver und würziger. Unterschieden wird zwischen Blatt- und Stielmangold. Blattmangold hat schmale Rippen und wird ähnlich wie Spinat zubereitet, beim Stielmangold werden insbesondere die dicken Rippen verarbeitet und zwar ähnlich wie Spargel.

Mangold passt unter anderem gut zu Eintöpfen, Pasta und ist mit Zwiebeln und Knoblauch gedünstet auch eine hervorragende Beilage.

> Rezept – Mangold-Ricotta-Quiche: Gebraucht werden 250 g Dinkelvollkornmehl, 500 g Mangold, 100 g Butter, 3 Eier, 1 größere Zwiebel, 100 g Ricotta, 100 ml Sahne, 2 EL gehackte Pinienkerne, etwas Olivenöl, 50 g Käse nach Wahl – etwa Gouda, Muskat, Salz und Pfeffer.

Mehl mit 1 Ei, Salz und Butterflöckchen zu einem glatten Teig verkneten. Diesen für etwa eine halbe Stunde kühlstellen. In der Zwischenzeit Mangold putzen, waschen, das Grün in Streifen schneiden und die Blattrippen in etwa zwei Zentimeter lange Stücke. Zwiebel fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln glasig andünsten, dann die Mangoldstücke dazugeben. Anschließend die Blattstreifen dazugeben und warten, bis sie zusammengefallen sind. Kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Teig ausrollen, gefettete Springform damit auskleiden – Rand nicht vergessen und den Teig mit einer Gabel einstechen!

Ricotta mit Eiern und Sahne verrühren, salzen, pfeffern und mit Muskat würzen. Hälfte der Mischung auf den Quicheboden geben, dann die Mangold-Füllung darauf verteilen. Nun den Rest der Ricotta-Sahne darübergießen. Bei 200 Grad für eine halbe Stunde backen, dann Käse und Pinienkerne auf die Quiche geben und noch einmal für 15 Minuten ab in den Ofen.

Grüne Bohnen

Das steckt drin: Die Hülsenfrüchte sind kalorienarm und ballaststoffreich. Außerdem enthalten sie laut BZfE Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen und Zink, Vitamin C und B-Vitamine in nennenswerter Menge.

> Dafür eignen sie sich: Salat, Eintöpfe, Wok-Gerichte und Beilage – grüne Bohnen lassen sich für vieles verwenden. Wichtig ist vor allem eins – man sollte sie niemals roh essen, sondern immer nur gegart. Denn rohe Bohnen enthalten giftige Blausäure, wie der Rheinische Landwirtschafts-Verband warnt.

> Rezept – Bohnen mit Rindfleisch aus dem Wok: Für zwei Portionen werden 400 g Bohnen, 350 g Rumpsteak, 2 EL Sojasoße, 1 rote Chili, 1 EL Sesamöl und 1 EL Öl benötigt. Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Chili der Länge nach halbieren und in feine halbe Ringe schneiden. Zusammen mit 1 EL Sojasoße und 1 EL Öl in die Schüssel geben und das Fleisch damit etwa eine Viertelstunde marinieren.

In der Zwischenzeit Bohnen putzen, waschen und in Salzwasser etwa zehn Minuten garen, dann eiskalt abschrecken. So behalten die Hülsenfrüchte ihre leuchtend grüne Farbe.

Wok oder Pfanne kräftig erhitzen und das Fleisch sehr kurz scharf anbraten, dann herausnehmen. Die Temperatur herunterdrehen und die Bohnen mit etwa 50 ml Wasser, der restlichen Sojasoße und Sesamöl in den Wok geben. Anschließend kommt das Fleisch dazu. Das Ganze mit Jasminreis servieren. Wer will, kann zum Schluss noch zwei Esslöffel geröstete und gesalzene Erdnüsse oder Cashewkerne darüberstreuen.

Fenchel

Das steckt drin:

Die Knolle enthält unter anderen Kalzium, Kalium, Magnesium und Eisen, sowie die Vitamine A und C – etwa doppelt so viel wie Orangen – außerdem Folsäure. Noch dazu fördert Fenchel die Verdauung.

> Dafür eignet er sich: Fenchel schmeckt sowohl roh als feine Streifen im Salat als auch gekocht und ist ein guter Begleiter für Fisch. Eintöpfe und Suppen erhalten durch ihn eine würzige Note, genauso wie Pasta. Er lässt sich aber auch gut grillen und backen. Egal was man vorhat: Daran denken, den Strunk herauszuschneiden.

> Rezept – Penne mit Fenchel: So einfach – so lecker. Für zwei Portionen benötigt man lediglich zwei Fenchelknollen, 200 g Penne-Nudeln, 4 EL Olivenöl, ½ EL Butter, Zitronensaft, Parmesan (gerieben), Salz und Pfeffer.

Den Fenchel halbieren und den Strunk herausschneiden und die Knolle in nicht zu breite Spalten schneiden. Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen. Hälfte des Öls in einer Pfanne erhitzen. Fenchelspalten mehrere Minuten kräftig anbraten. Dann Butter und etwas Wasser dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und drei Minuten weitergaren. Nudeln abgießen und zusammen mit 150 ml Nudelwasser zum Fenchel in die Pfanne geben. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken, mit Öl beträufeln und Parmesan bestreuen.