Leimen. (sg) Das Haus stand zehn Jahre leer. Sein baulicher Zustand war entsprechend. "Es war fast unbewohnbar und an manchen Stellen regnete es herein", erinnert sich Ingo Franz. Doch dann nahm der Initiator und Gründer der Diakonischen Hausgemeinschaften Heidelberg das Heft in die Hand, suchte sich "ein paar Abenteurer", wie er es ausdrückt, und verwirklichte mit den beiden Heilerziehungspflegern im Anerkennungsjahr Rebecca Schmitt und Etienne Karaica, Bauleiter Constantin Mayer sowie vielen Helfern seine Idee von einem "Haus der guten Nachbarschaft".

Franz ist bekannt für seine etwas unkonventionellen Nachbarschaftsprojekte zur Förderung von inklusiven Sozialräumen. "Wir brauchen Wohnraum für Menschen, die in keine Schublade passen", erklärt er. Dazu gehört beispielsweise der fast 30-jährige Martin, der mit Mehrfachbehinderung rund um die Uhr Hilfe benötigt, aber in keiner Einrichtung der Behindertenhilfe Aufnahme finden konnte. Für ihn wurde in Absprache mit der Sozialhilfe und dem Sozialdienst dieses Wohnprojekt initiiert, um ihm eine adäquate Förderung zukommen zu lassen.

Das Gebäude mit der Postadresse "In der Steige 11" war wie geschaffen für eine "Vielfaltsgemeinschaft", wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam unter einem Dach leben und voneinander lernen können. "Jeder bringt das ein, was er kann und den anderen guttut. Es ist ein buntes Miteinander", so Franz. Die Hausbesitzerin war von der Idee einer Vielfaltsgemeinschaft begeistert und stellte dafür ihr Haus zur Verfügung. "Statt Miete übernehmen wir die Sanierung", informierte Franz.

Das leerstehende und stark renovierungsbedürftige Haus wurde von Freiwilligen renoviert und nun zu einem Ort für eine sorgende Gemeinschaft, in der sehr unterschiedliche Beteiligungen möglich sind und ein kleines Zentrum für Soziales und Kultur geschaffen werden konnte. Im Obergeschoss stehen vier Wohnräume und im Erdgeschoss drei Zimmer zur Verfügung.

Neben dem behinderten Martin gehört auch Bruno Maria Brys zu den ersten Bewohnern der Inklusionsgemeinschaft. Der Tai-Chi-Lehrer war als Pianist und Dirigent schon in mehreren Opernhäusern tätig und freut sich darauf, sich in der neuen Wohngemeinschaft einbringen zu können. Beim Baustellenfest mit Sektempfang und einem "Tag der offenen Tür" sorgte er am Piano für Musik. Die Band "The Pee Jay" hatte am Abend ihren Auftritt. Sie bot eigenkomponierte Brit-Pop-Songs und bekannte Hits.