Tokio (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hat den Nordwesten Japans erschüttert. Die Regierung in Tokio gab eine Tsunami-Warnung heraus. Die Meteorologiebehörde rechnete an der Küste einiger Präfekturen mit Wellen von einem Meter Höhe. Das Zentrum des Bebens lag demnach vor Yamagata in einer Tiefe von 10 Kilometern im Meer. Tausende Haushalte hatten vorerst keinen Strom. Der Zugverkehr in der Region wurde unterbrochen. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden gibt es noch nicht.